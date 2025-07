Avellino, la sfida di Noi di Centro riparte dalla sanità: nuove adesioni Enrico Di Lullo, dirigente medico del “Moscati" responsabile del dipartimento sanità del partito

I partiti in città scaldano già i motori in vista delle prossime elezioni amministrative previste nel 2026.

"Noi di Centro" è già in campo ed è fortemente mobilitata: nella giornata di ieri, c'è stata la riunione del direttivo cittadino del partito, alla presenza del segretario provinciale, l'avvocato Antonio Della Porta.

“E’ stata l’occasione – ha detto Della Porta a margine dell’incontro – per organizzare i nuovi dipartimenti del partito nella città capoluogo, e anche per fare il punto della situazione dopo la fine anticipata dell’amministrazione comunale di Avellino”.

Un medico alla guida del dipartimento sanità del partito

La segreteria NdC di Avellino ha nominato il dottore Enrico Di Lullo, dirigente medico presso l'azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” come responsabile del dipartimento sanità per la Provincia di Avellino.

"Questa nomina - si legge in una nota diramata dal partito guidato dall'ex Ministro Clemente Mastella - si inserisce in un percorso di rafforzamento territoriale del partito. La sanità è un pilastro fondamentale della nostra società, e il dottore Enrico Di Lullo saprà interpretare al meglio le esigenze del territorio".

Un lista di NdC per le amministrative di Avellino

Continua, dunque, l'organizzazione dei quadri dirigenti di un partito che sta crescendo in maniera evidente non solo in città ma anche nei centri della provincia di Avellino. Le elezioni amministrative nel capoluogo saranno un primo banco di prova per Noi di Centro che punta a presentare una lista competitiva con la presenza di personalità di rilievo del mondo professionale e della società civile. Già circolano i primi nomi su cui, però, il partito mantiene il massimo riserbo.