Lorenzo Tosa: "Giù le mani dei fascisti da Francesca Albanese" Stima e solidarietà da tutto il mondo alla relatrice Onu dopo l'attacco di Fratelli d'Italia

"Siamo all’abisso morale finale. Invece di difendere una patriota (vera) e una grande italiana minacciata dagli Stati Uniti, Fratelli d’Italia sapete cosa fa? Un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno per protestare pubblicamente contro la presenza della relatrice speciale Francesca Albanese alla Camera due giorni fa, invitata da Movimento 5 Stelle e opposizione per parlare di Gaza.

Il motivo dell’interrogazione è lunare. Perché - secondo il partito di Giorgia Meloni - “è irresponsabile ospitare in sedi istituzionali soggetti che veicolano idee antisemite e non rispettano le istituzioni italiane, già sanzionata dal segretario americano Marco Rubio con l'accusa di 'faziosità, antisemitismo, supporto al terrorismo e aperto disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l'Occidente'".

E' quanto denuncia Lorenzo Tosa, noto e ed apprezzato giornalista professionista, da anni impegnato su alcune delle principali testate italiane di politica, attualità, cronaca, sport. Ex direttore di “Next Quotidiano” e collaborare in Italia con “Style Magazine”, periodico del “Corriere della Sera”, e in Francia con “Radici”.

"Il bello - si fa per dire - deve ancora venire. Sapete chi è che ha firmato, tra gli altri, questo scempio?

Tenetevi fortissimo. Nientemeno che, il capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami.

Francesca Albanese - conclude Tosa - è una delle donne più degne e coraggiose che abbiamo in Italia e nel mondo. E, per questo, mette così paura.

A lei arrivi la piena e totale stima e solidarietà. Giù le mani dei fascisti da Francesca Albanese. Ora e sempre".