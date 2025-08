Avellino, Festa: Non ho lasciato 1 euro di debito fuori bilancio, ecco le carte L'ex sindaco torna a parlare dei conti del comune e annuncia: pronto per le prossime comunali

Avellino e conti comunali, l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa torna a parlare e mostra numeri e contenuti di quanto realizzato nei cinque anni del suo mandato. “L’amministrazione comunale da me guidata non ha lasciato un euro di debiti fuori bilancio e, in generale, ha attivato una azione di risanamento delle casse comunali lasciate all’osso da gestioni che risalgono agli anni 80-90. Anni lontanissimi in cui, pensate, frequentavo le scuole”. Spiega l'ex sindaco Gianluca Festa in un video diffuso alla stampa . Dopo l'assemblea pubblica della scorsa settimana Festa spiega le sue ragioni e ribatte in particolare agli oppositori politici che, come afferma, "continuano ad insinuare che in verità i debiti ereditati dall’amministrazione Festa sfiori cifre da 60 milioni di euro". L’ex sindaco non ci sta e, carte alla mano, torna a dire la sua verità, tornando anche sull’organizzazione dei grandi eventi: Quanto fatto per la città di Avellino ha portato introiti generali al commercio e non ha intaccato i soldi in cassa e chi dice il contrario mente”aggiunge. "L'amministrazione da me guidata è riuscita in 5 anni di duro lavoro a rendere Avellino una città viva, vivace, vivibile e produttiva - spiega -. E siamo pronti a rifarlo dal prossimo anno. Abbiamo già dimostrato di esserne capaci".