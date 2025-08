"Noi di centro", il partito di Mastella continua a crescere ad Avellino Domenico Vivolo nominato responsabile del dipartimento giustizia di NdC per la città di Avellino

Domenico Vivolo, dipendente Ministero della Giustizia, è stato nominato responsabile del dipartimento Giustizia di Noi di Centro per la città di Avellino.

A conferirgli la nomina è stato il segretario cittadino del partito, l'avvocato Antonio Della Porta.

“Continua, dopo la mia elezione a segretario Cittadino, la nuova strutturazione del partito in città e abbiamo deciso di proseguire con il Dipartimento Giustizia, fulcro del nostro operato e del nostro programma politico - dichiara Antonio Della Porta. "Sono certo che Domenico Vivolo, vista la sua enorme esperienza, dirigerà con responsabilità questo dipartimento. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento per aver accettato una sfida così delicata”.

Le dichiarazioni di Domenico Vivolo

"Ringrazio il segretario cittadino Avvocato Antonio Della Porta e il presidente On. Clemente Mastella per la fiducia che mostrano nell'affidarmi la responsabilità delle iniziative politiche in un settore, quello della Giustizia, nevralgico e cruciale per la realtà avellinese", dice Domenico Vivolo.

"Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida e mettermi subito a lavoro con rinnovato entusiasmo. Credo fermamente nei valori della giustizia e della legalità oggetto del Dipartimento di cui sono divenuto responsabile, e mi impegnerò affinché diventino centrali nel dibattito politico", dichiara Vivolo, che aggiunge: "L'impegno di NdC per la legalità, i diritti della persona e la battaglia per una giustizia giusta sarà continuo ed instancabile".

Continua, dunque, l'organizzazione dei quadri dirigenti di un partito che sta crescendo in città, in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo. NdC punta a presentare una lista competitiva con la presenza di personalità di rilievo del mondo professionale e della società civile.