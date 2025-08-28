D'Agostino: rammarico per dimissioni Lenzi, ora una guida altrettanto autorevole

Avellino.  

“Apprendo con rammarico la decisione dell’Amministratore Unico Antonello Lenzi di dimettersi dalla guida di Alto Calore Servizi S.p.A. L’avv. Lenzi ha affrontato con coraggio e determinazione una realtà complessa, portando l’azienda all’omologa del concordato e avviando una ristrutturazione essenziale per evitare il fallimento. Il suo impegno nel promuovere una riorganizzazione interna tesa all’efficientamento ha rappresentato un presidio di responsabilità e trasparenza in un contesto difficile.” Lo dichiara Angelo Antonio D’Agostino, Segretario provinciale di Forza Italia.

“L’uscita di Lenzi lascia un vuoto preoccupante - sottolinea D’Agostino -. In un momento già delicato, in cui le polemiche sulle tariffe alimentano sconcerto tra i cittadini, l’uscita di scena di una guida competente rischia di appesantire ulteriormente il destino dell’azienda. Abbiamo bisogno di concretezza e stabilità, non di ulteriori divisioni o ritardi.”

“È indispensabile che la politica resti fuori dalle vicende aziendali - prosegue il segretario di FI - . Non possiamo più assistere a quanto accaduto nell’ultima assemblea dei soci, dove i sindaci si sono divisi per ragioni di appartenenza. Alto Calore deve tornare ad essere governato nell’interesse esclusivo dell’azienda e dei cittadini, non piegato a logiche di parte.”

“L’auspicio è che i soci e le istituzioni coinvolte garantiscano rapidamente una leadership autorevole, capace di proseguire l’opera di risanamento con la stessa chiarezza e senso di responsabilità mostrati finora da Lenzi. Solo così - conclude D’Agostino - sarà possibile evitare derive nell’amministrazione del servizio idrico e tutelare davvero l’interesse dei cittadini e delle comunità irpine.”

