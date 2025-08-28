Alto Calore: dimissioni Lenzi, Noi di Centro: nessun addebito all'amministratore La nota del coordinatore regionale Pasquale Giuditta

Il segretario nazionale Clemente Mastella, i dirigenti ed amministratori di Noi di Centro delle province di Avellino e Benevento, ringraziano l’avvocato Antonello Lenzi, stimato professionista, per il lavoro svolto in questi mesi alla guida dell’Alto Calore.

“Apprendiamo della decisione di rimettere il mandato di amministratore unico - spiega il coordinatore regionale Pasquale Giuditta- che però non può che destare qualche preoccupazione: siamo tutti consapevoli come amministratori e come cittadini delle annose questioni che riguardano la governance idrica. Nessuno però addebita a Lenzi e alla sua professionalità specchiata nulla: l’opera portata avanti con professionalità e abnegazione ci dimostra che c'è un percorso da seguire. Resta inteso come ha spiegato il nostro leader Mastella che l'unica opzione non praticabile è aumentare il carico economico sulle famiglie dell'Avellinese e del Beneventano: a questo e solo a questo abbiamo detto no”, conclude Giuditta.