Comuni: sindaco irpino a ministro Foti: "Sbloccare assunzioni" L'appello

"L'assunzione di personale non dirigenziale destinati ai piccoli comuni procede a passo di lumaca ed ingiustificata lentezza". Lo scrive il sindaco di Montefredane, in provincia di AVELLINO, Ciro Aquino, al ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. "Questi professionisti -sottolinea il sindaco- destinati al rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno e in particolare nei piccoli comuni, risultano fondamentali per affrontare le sfide legate alla gestione delle politiche di coesione e al rispetto delle stringenti scadenze del Pnrr". Aquino ricorda al ministro che dal novembre del 2023, data di apertura dei termini per l'invio delle richieste di personale da parte dei comuni, ad oggi non è giunta alcuna informazione circa l'effettiva assunzione dei professionisti già risultati vincitori del concorso". "Chiediamo al ministro Foti -conclude Aquino- di accelerare senza più indugi le procedure di assunzione. Complessivamente sono 2.200 le unità di personale da reclutare nell'ambito del programma nazionale "Capacità per la Coesione 2021-2027.