Gubitosa (M5S): Fico è l'uomo giusto, orgogliosi della sua candidatura L'onorevole: Fermamente convinti che sia l'uomo giusto per presente e futuro della nostra regione

"Circondati dall'affetto della comunità campana del Movimento 5 Stelle, abbiamo avuto l'onore e l'orgoglio di lanciare la candidatura del nostro Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Siamo fermamente convinti che sia l'uomo giusto per il presente e il futuro della nostra Regione. Conosco personalmente Roberto e so che la sua professionalità, la sua passione e il suo coraggio saranno perfetti ingredienti da mettere al servizio dei cittadini campani. Ed è stato bello vedere che questa consapevolezza è la stessa dell'enorme folla che ci ha accompagnato con commovente entusiasmo nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e affrontare tutti insieme questa grande sfida". Lo scrive su Facebook Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.