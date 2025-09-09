Forza Italia Giovani Avellino si rafforza: due nuove nomine Nominati il secondo vice coordinatore Francesco Pisano e Sveva Napolitano al Dipartimento Salute

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Avellino, guidato dalla segretaria Michela Colucci, continua a crescere e a strutturarsi, confermandosi uno dei più dinamici e partecipati a livello nazionale. L’ampliamento del gruppo in Irpinia ha reso necessario un potenziamento dell’organigramma, con due nuove importanti nomine: Francesco Pisano come secondo vice coordinatore provinciale, accanto a Rocco Veglia, e Sveva Napolitano come responsabile del Dipartimento provinciale Salute.



Le parole di Francesco Pisano



«Con grande entusiasmo desidero ringraziare la Segretaria Provinciale Michela Colucci, non solo per la fiducia accordatami, ma anche per gli stimoli e l’impulso costante che ha saputo trasmettere, favorendo la crescita e lo sviluppo dell’intero coordinamento di Avellino» – ha dichiarato Francesco Pisano.



Pisano ha sottolineato la crescita di Forza Italia in Irpinia, resa possibile dal lavoro del Presidente provinciale Angelo Antonio D’Agostino e della vice segretaria Giuliana Franciosa, senza dimenticare il sostegno dell’Onorevole Fulvio Martusciello, «riferimento in Campania e in Europa, che con la sua lungimiranza e dedizione ha reso il nostro coordinamento uno dei più numerosi e attivi in Italia».



Un ringraziamento particolare è andato anche al segretario regionale Michele Vitiello «per aver creduto in me sin dal primo giorno» e a Rocco Veglia, «già vice coordinatore provinciale, per il costante confronto e per i preziosi spunti che condivide con il gruppo. Il suo lavoro rappresenta una garanzia di equilibrio, continuità e concretezza per tutto il coordinamento».



«Se oggi Avellino può esprimere un secondo Vice Segretario – ha aggiunto Pisano – il merito è anche, e soprattutto, dei giovani di Forza Italia Avellino, per l’impegno e la passione che hanno dimostrato in questi mesi».



Sveva Napolitano al Dipartimento Salute



Accanto a questa nomina, Michela Colucci ha affidato a Sveva Napolitano la responsabilità del Dipartimento provinciale Salute, un settore cruciale per il coordinamento giovanile.

«Ringrazio di cuore Michela Colucci per la fiducia» – ha dichiarato Sveva Napolitano – «Il Dipartimento Salute sarà un punto di riferimento per i giovani e per le comunità: vogliamo dare voce ai bisogni reali dei cittadini, affrontare con serietà i temi della sanità territoriale, delle malattie croniche e rare, ma anche guardare alle nuove sfide della medicina del futuro. Lavorerò con entusiasmo e determinazione per portare idee e progetti concreti nel nostro coordinamento».



Le parole di Michela Colucci



«Queste nomine – ha spiegato la segretaria provinciale Michela Colucci – testimoniano la vitalità e la crescita di Forza Italia Giovani in Irpinia. Con Francesco Pisano, Sveva Napolitano e con l’importante lavoro già svolto da Rocco Veglia, arricchiamo la squadra di competenze, entusiasmo e senso di responsabilità. Il nostro obiettivo è costruire un movimento aperto, radicato, in cui i giovani siano protagonisti e in cui la politica torni a essere ascolto, proposta e concretezza».

