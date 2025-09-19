Movimento Cinque Stelle, assemblea a Montoro: "Noi con Fico Presidente" Presenti il coordinatore regionale Salvatore Micillo e del consigliere regionale Vincenzo Ciampi

A Montoro si è svolta l’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, un importante momento di confronto e partecipazione che ha visto la presenza del coordinatore regionale Salvatore Micillo e del consigliere regionale Vincenzo Ciampi, insieme ai gruppi territoriali irpini e agli attivisti.

Ascolto dei territori al centro

Al centro dell’incontro il programma regionale “Ascolto dei territori”, con particolare attenzione ai temi cruciali per la comunità: sanità, ambiente, servizi e sviluppo locale. La consigliera comunale di Montoro, Anna Ansalone, ha preso parte ai lavori insieme ad altri amministratori e attivisti locali, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e di una sinergia concreta tra istituzioni e cittadinanza attiva.

Momento importante

“È stato un momento prezioso di ascolto e condivisione – ha dichiarato Ansalone – che rafforza la nostra azione politica sul territorio e ci permette di portare le istanze dei cittadini all’interno del dibattito regionale”.

Con Fico Presidente

L’assemblea si è conclusa con un forte richiamo all’unità e alla partecipazione, a sostegno della candidatura di Roberto Fico alla Presidenza della Regione Campania, con l’impegno a ripartire dai piccoli comuni, valorizzando le vocazioni territoriali e lavorando insieme per affrontare e risolvere le problematiche e il bene comune dei territori interni.