Franza: "Andiamo avanti nell'interesse della città e delle tante opere in atto" Il capitolo candidatura alle regionali e le dichiarazioni del sindaco

"Andiamo avanti nell'interesse della città e delle tante opere in atto. Non vi sono al momento le condizioni per una candidatura alle prossime elezioni regionali, anche in considerazione di una norma evidentemente ostativa, rispetto alle aspirazioni legittime dei sindaci che avrebbero avuto la possibilità di candidarsi.

Sono in attesa della sentenza della corte costituzionale, unico organo deputato a fare strame di questa ingiustizia che i consiglieri regionali uscenti hanno concepito nelle quattro mura dell'assise consiliare della regione Campania".

A ribadirlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza che aggiunge:

Il mio compito oggi è quello di esercitare il ruolo di sindaco così come mi è stato conferito democraticamente dal corpo elettorale nella consapevolezza che ci sono ancora molte cose da portare a termine, in primo luogo, il riammagliamento Cardito.

Lo ribadisco ancora una volta, non mi dimetterò e rimarrò in attesa in religioso silenzio rispetto a quella che sarà una sentenza che mi auguro possa essere favorevole. Il mio obiettivo è ora portare a termine, a chiusura, alcuni interventi importanti per la nostra città.