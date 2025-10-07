Avellino, l'ex sindaco Gianluca Festa pronto a correre con Cirielli I rumors, Ines Fruncillo intanto glissa

Non c’è ancora l’ufficialità, ma il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli è già a lavoro sulle liste, e secondo i beninformati l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa sarà candidato proprio in quella del Presidente, di cui sarà il regista in Irpinia.

Il patto

L’ex sindaco Gianluca Festa in fermento, dunque, per costruire una lista a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Campania del vice Ministro Edmondo Cirielli il cui nome, salvo colpi di scena, dovrebbe essere confermato ad ore.

Capolista della civica

Da capolista della civica presidenziale, Festa avrebbe già messo insieme la sua squadra per l’Irpinia. L’indiscrezione circola da giorni e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Ines Fruncillo intervistata a margine della visita del ministro Giuli tenta di glissare. “Io mi occupo di sollecitare l’attenzione riguardo alle candidature che interessano la lista di Fratelli d’Italia, il resto non so”, dice a domanda diretta dei cronisti durante la visita dei Ministri Giuli e Piantedosi ad Avellino.

Le comunali, più liste

L’obiettivo di Festa è lo stesso di sempre: fare il sindaco di Avellino e da tempo sarebbe già al lavoro per le liste per le amministrative di primavera. Avrebbe in mente di presentarne quattro: oltre alle due storiche, Davvero e W la Libertà, ce ne sarebbe una composta esclusivamente di giovani.

Anche se eletto in Regione, alla vigilia delle prossime amministrative, Festa potrebbe dimettersi.