Regionali, Martusciello: il centrodestra non sarà discarica del centrosinistra Il segretario regionale FI: no all'ex sindaco di Avellino Festa e al partito di Mastella

“Il centrodestra in queste settimane non sarà la discarica del centrosinistra. Vedo una folla di impresentabili alle porte della coalizione che vorrebbero essere candidati dopo averle trovate chiuse altrove. Mi spiace per loro, ma non sarà così”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Ogni segretario regionale ha la responsabilità della propria lista -aggiunge - ma ogni lista apparentata e ogni candidato in quella lista deve essere accettato da tutti i segretari. La lista del presidente deve contenere espressioni della società civile e non può essere il lazzaretto dove dare ricovero agli impresentabili di Avellino o Benevento”. “Lo dico con franchezza - conclude Martusciello -: non ci può essere posto nel centrodestra per Festa, ex sindaco di Avellino, né per il partito di Mastella se intende candidare parenti. Se vogliono candidarsi, lo facciano in Fratelli d’Italia”.