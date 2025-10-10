"L'Irpinia verso le Regionali": martedì il convegno di Controvento Avellino Appuntamento in programma martedì (ore 18) al Circolo della Stampa

"L'Irpinia verso le Regionali, il rischio di un'occasione perduta": appuntamento al Circolo della Stampa per Controvento Avellino. Dibattito in programma martedì (14 ottobre) a partire dalle 18 nel centro del capoluogo irpino. Si avvicinano le elezioni regionali, in programma il 23 e il 24 novembre, e l'associazione vivrà un confronto con la città e la provincia. Nella locandina spicca in evidenza il territorio irpino in quello campano e al centro del dibattito ci sarà proprio la valutazione sul futuro della provincia avellinese nell'analisi regionale. Appuntamento fissato per martedì alle 18.