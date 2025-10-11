Avellino, Sorice torna nel PD: oggi vedo un partito più unito e pronto L'annuncio dell'ex festiano sui social: scelgo i dem per aiutare la mia città

"Si, ritorno nel Partito Democratico, quel PD che ho lasciato nel lontano 2017 con l’avvento del commissario.". Con un lungo post Mario Sorice ex consigliere comunale, fino allo scorso luglio nel gruppo dei festiani, che lascio' nel corso del consiglio al cardiopalma in cui si concluse l'amministrazione di Laura Nargi, annuncia la sua iscrizione al partito di via Tagliamento.

Il PD che mi piace

"All’epoca era un partito che si stava allontanando dalla logica unitaria, un partito più impegnato a litigare tra fazioni per occupare posizioni che per i reali problemi da risolvere- continua Sorice-.

Ora pd più unito

Oggi scelgo di tesserarmi e quindi tornare nel PD perché credo sia più unito di prima, più pronto, più strutturato di allora.

Un PD pronto per affrontare temi importanti, presente sui territori, pronto ad ascoltare e mettere in campo soluzioni risolutive. Ho fatto questa scelta molto ponderata, perché credo possa dare una mano importante , credo sia il momento che la politica , quindi il PD, torni ad amministrare la nostra città, con la consapevolezza di lavorare il triplo per risolvere le macerie del passato.

Scelgo il PD , scelgo di aiutare la mia città.

