"Candidature di Festa e Nargi? Operazione di basso profilo per raccattare voti" Regionali, Pionati: Non ho nulla contro di loro, ma si tratta di un errore concettuale e politico

"Il centrodestra che immagina di candidare gli ex sindaci di Avellino, Gianluca Festa e Laura Nargi, sbaglia strategia: è un'operazione di basso profilo, più utile a raccattare voti che a costruire un progetto politico credibile". È quanto dichiara Francesco Pionati, giornalista ed ex deputato, commentando le indiscrezioni sulle possibili candidature dei due ex sindaci del capoluogo irpino. In una nota diffusa dall'ufficio stampa della Lega Pionati sottolinea come la scelta di puntare su figure provenienti dal centrosinistra rischi di disorientare l'elettorato e di indebolire la credibilità del centrodestra irpino: "Non ho nulla contro di loro, ma si tratta di un errore concettuale e politico. Candidare chi fino a ieri è stato al centro di un'amministrazione di segno opposto non aiuta a costruire un'alternativa seria e coerente. Così si smarriscono i valori di riferimento e si rinuncia a quella battaglia culturale che serve per rilanciare la nostra terra". L'ex parlamentare invita il centrodestra a un cambio di passo: "Serve un progetto alto, che parta dalle eccellenze del territorio e punti a un reale rinnovamento. L'Irpinia non deve più piangersi addosso: abbiamo risorse e capacità straordinarie, ma la politica deve tornare a interpretare le esigenze della gente, non a inseguire vecchie logiche di potere". Pionati chiude con un appello alla responsabilità e alla visione: "Il futuro dell'Irpinia non può essere affidato a operazioni di corto respiro. Serve un centrodestra che recuperi credibilità e che, finalmente, si faccia interprete di una nuova stagione amministrativa e politica"