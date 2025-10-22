Elezioni regionali, Gengaro: non mi candido ma sosterrò la coalizione La nota di Antonio Gengaro (Partito Democratico)

Antonio Gengaro ha sciolto la riserva su una sua possibile scesa in campo per le elezioni regionali: "Ringrazio le amiche e gli amici della direzione provinciale che hanno indicato il mio nome, ma non esistono né la volontà, né le condizioni per una mia candidatura alle regionali in Campania. Sosterrò con tutta la mia determinazione il Partito Democratico, la coalizione di centrosinistra ed il candidato presidente Roberto Fico".