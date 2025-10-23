Avellino: Gengaro nella lista del Pd con Fico presidente

Antonio Gengaro, presente nella lista del partito democratico per le regionali in Campania, con Roberto Fico presidente, domani alle ore 10:00, terra' una conferenza stampa presso il circolo della stampa, sulle ragioni della sua candidatura.
"Sono consapevole che la vittoria della coalizione di centrosinistra non e' scontata e che bisogna, comunque, impegnarsi con tutte le risorse possibili. Soprattutto ad Avellino le forze progressiste sono chiamate a rispondere al peggior trasformismo, approdato nel centrodestra, con l'orgoglio, la dignita' e la coerenza di una storia politica".
Queste le ultime dichiarazioni di Antonio Gengaro ex consigliere comunale del partito democratico prima dell'annuncio di oggi.