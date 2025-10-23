Avellino: Gengaro nella lista del Pd con Fico presidente Elezioni regionali in Campania

Antonio Gengaro, presente nella lista del partito democratico per le regionali in Campania, con Roberto Fico presidente, domani alle ore 10:00, terra' una conferenza stampa presso il circolo della stampa, sulle ragioni della sua candidatura.

"Sono consapevole che la vittoria della coalizione di centrosinistra non e' scontata e che bisogna, comunque, impegnarsi con tutte le risorse possibili. Soprattutto ad Avellino le forze progressiste sono chiamate a rispondere al peggior trasformismo, approdato nel centrodestra, con l'orgoglio, la dignita' e la coerenza di una storia politica".

Queste le ultime dichiarazioni di Antonio Gengaro ex consigliere comunale del partito democratico prima dell'annuncio di oggi.