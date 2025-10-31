Regionali, Tar esclude la lista "Fico Presidente" in Irpinia: "Errore veniale" Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso

IL Tar esclude lista 'Fico Presidente' in Irpinia per eccesso di firme nella presentazione.

Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista 'Fico Presidente' nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. I giudici amministrativi non hanno ritenuto "veniale" l'errore delle 40 firme di presentazione in più, raccolte nei comuni di Frigento e Calitri, bensì hanno sottolineato che la soglia massima di 165, stabilita per le circoscrizioni elettorali con popolazione come quella della provincia di Avellino, è stata introdotta dalla legge elettorale della Campania per non pregiudicare il diritto di terzi a concorrere a loro volta alla presentazione delle liste dei candidati: un diritto che sarebbe stato pregiudicato dalle firme in eccesso.

Dalla campagna elettorale escono i candidati Maria Laura Amendola, l'ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e l'ex segretario della Cgil irpina, Franco Fiordellisi i quali hanno però la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato entro le prossime 48 ore. La ricusazione della lista fa scendere a 76 i candidati complessivamente impegnati in Irpinia nelle elezioni regionali e a sette le liste, in provincia di Avellino, a sostegno del candidato del campo progressista.