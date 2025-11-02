VIDEO | Irpinia, lista Fico esclusa: sarà presentato il ricorso Fiordellisi: "È stato un errore formale. Tempi strettissimi per il ricorso"

Verso le elezioni regionali, in Irpinia c'è il caso della lista "Roberto Fico presidente" esclusa dalla competizione: 40 firme in più rispetto al limite di 165 previsto dalla legge elettorale. Ricorso al Consiglio di Stato dopo la decisione del TAR: ecco quanto annunciato dai candidati. "Un errore formale che in questo momento sta creando questa sospensione della nostra lista dalla competizione elettorale delle prossime regionali. - ha spiegato Franco Fiordellisi, candidato nella lista - Chiediamo che ci sia una giustizia viva. Il TAR ha fatto la sua attività formale e ricorriamo al Consiglio di Stato perché riteniamo giustissimo l'intervento di una giustizia più viva e che entri nel merito di che cosa sia accaduto perché noi non abbiamo leso il diritto di nessuno a partecipare alla competizione elettorale, mentre, in questo caso, viene leso a noi per una questione formale. Ci è stato impedito di risistemare la criticità perché avevamo tempo. Ci è stato impedito di di ritirare il plico e risistemare il tutto. I tempi sono strettissimi: "Sì, perché sabato si dovrà fare l'estrazione della composizione del manifesto e della scheda elettorale, quindi noi domani mattina presenteremo i due ricorsi e ci auspichiamo che il Consiglio di Stato quanto prima risponda anche perché noi continueremo a fare campagna elettorale per Fico Presidente. La politica non è illusione, ma voglia di costruire una società migliore con la partecipazione di tutti. Questo è il nostro motto, questa è la nostra idea".