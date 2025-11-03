Infrastrutture e spopolamento: focus ad Ariano con Mastella Guerino Gazzella ha approfondito diversi temi di grande attualità per la comunità arianese e irpina

Serata partecipata e densa di contenuti quella svoltasi a Villa Kristall ad Ariano Irpino, dove si è tenuta la presentazione dei candidati del movimento “Noi di Centro – Noi Sud” in vista delle elezioni regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre prossimi.

Ad introdurre i lavori è stato Pasquale Giuditta. Sono poi intervenuti Pasquale Scrima, Raffaele Cipriano e Carlo Iannace.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i candidati Guerino Gazzella, Gino Iannace, Angelia Grella e Annunziata Napolitano, che hanno illustrato i punti cardine del programma elettorale, basato su competenza, radicamento e impegno civico.

Nello specifico Gazzella ha approfondito diversi temi di grande attualità per la comunità arianese e irpina, tra cui la necessità di battersi affinché Ariano Irpino rientri nelle comunità montane, l’istituzione di una conferenza di servizi dedicata alle aree interne, il ruolo della caccia come strumento di controllo della fauna selvatica, e la questione del concordato preventivo dell’alto calore, su cui ha invocato attenzione e responsabilità istituzionale.

A concludere la serata è stato Clemente Mastella, leader di Noi di Centro - Noi Sud che ha rimarcato l’importanza delle aree interne e dei collegamenti.