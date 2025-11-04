La crisi finanziaria negli enti locali: incontro dibattito a Montoro

La crisi finanziaria negli enti locali. Gli strumenti di individuazione e risoluzione per il rilancio economico sostenibile.
E' il tema dell'incontro dibattito promosso da Base poplare Montoro e in programma giovedì 6 novembre alle 18.00 nella sala convegni del centro di aggregazione di Cesinali, in località Villa San Nicola.
Il programma: saluti istituzionali Dario Fiore sindaco di Cesinali, introducono Eugenio Montone presidente base popolare Montoro, Franco Di Cecilia consigliere provinciale di Avellino.
Relazionano Gianluca Forgione e Giovanni Greco revisori dei conti. Conclusioni affidate a Carmine Giovanni Imbimbo già segretario generale. Modera Antonio Memoli Cts, osservatorio regionale economia civile.