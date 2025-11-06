Il ministro Abodi ad Avellino per la firma del Tricolore "Simbolo concreto di un legame profondo tra istituzioni, partito e territorio"

"Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino promuove per sabato alle ore 16:30, presso la sede di Avellino, in via Iannaccone, l’iniziativa "Incontro con la comunità irpina e firma del Tricolore". Questo appuntamento concepito per essere un rito simbolico e identitario, sarà un momento di partecipazione collettiva e di condivisione dei valori fondanti di Fratelli d’Italia - Patria, libertà, comunità e responsabilità": ecco quanto annunciato da FDI Avellino con la cerimonia che vedrà la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "La firma sul Tricolore significherà il segno di appartenenza e di rinnovato impegno politico verso il territorio irpino. Alla cerimonia prenderanno parte autorevoli rappresentanti di Governo e di Partito: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Antonio Iannone, Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. L’incontro rappresenterà un momento di confronto e di coesione per la comunità irpina, chiamata a essere protagonista di una nuova stagione di crescita e di orgoglio territoriale, nel solco del progetto politico di Fratelli d’Italia e del governo guidato da Giorgia Meloni. "Con la firma del Tricolore - sottolinea la Presidente Ines Fruncillo - vogliamo dare vita a un gesto che unisce idealità e azione, un rito di impegno e appartenenza che desideriamo diventi una celebrazione fissa per la nostra comunità politica. La bandiera che porterà le firme dei nostri rappresentanti politici e dei rappresentanti del Governo Meloni, sarà il simbolo concreto di un legame profondo tra istituzioni, partito e territorio".