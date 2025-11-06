Ricorso respinto: esclusa definitivamente la lista "Fico Presidente" in Irpinia Il consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dalla lista

I magistrati della V Sezione del Consiglio di Stato hanno confermato la decisione dei giudici del Tar di Salerno, respingendo i due ricorsi presentati dai candidati della lista “Roberto Fico Presidente”. Per questo motivo alle Regionali del 23 e 24 novembre non ci sarà nel collegio irpino la lista che si riferisce al candidato presidente del centrosinistra.

La lista era stata esclusa in quanto era emerso un errrore relativo alle 40 firme di presentazione, raccolte nei comuni di Frigento e Calitri.

I giudici amministrativi non hanno sottolineato che la soglia massima di 165, stabilita per le circoscrizioni elettorali con popolazione come quella della provincia di Avellino, è stata introdotta dalla legge elettorale della Campania per non pregiudicare il diritto di terzi a concorrere a loro volta alla presentazione delle liste dei candidati: un diritto che sarebbe stato pregiudicato dalle firme in eccesso.

Dalla campagna elettorale escono i candidati Maria Laura Amendola, l'ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e l'ex segretario della Cgil irpina, Franco Fiordellisi. L'esclusione della lista fa scendere a 76 i candidati complessivamente impegnati in Irpinia nelle elezioni regionali e a sette le liste, in provincia di Avellino, a sostegno del candidato del campo progressista.