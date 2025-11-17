Ance Avellino incontra Fico: "Interlocuzione costante, faremo un grande lavoro" Presentato il progetto per il collegamento ferroviario Napoli-Avellino in tutte le sue sfaccettature

Dopo l'incontro con Edmondo Cirielli è stata la volta del candidato presidente per il centrosinistra Roberto Fico, ospite dei Costruttori Irpini nella sede di via Giovanni Palatucci.

L'associazione costruttori edili di Avellino ha presentato il progetto per il collegamento ferroviario Napoli-Avellino in tutte le sue sfaccettature.

Una priorità per la Campania del futuro è il riammagliamento alla rete ferroviaria regionale del capoluogo irpino, come spiegato dal presidente Silvio Sarno: "Questa provincia merita un'attenzione diversa. Sono 15 anni che questo territorio soffre la penalizzazione strutturale.

È un progetto che può essere realizzato e che toglierebbe la parte più popolosa dall'isolamento. Quello che è mancato fino a oggi è un'interlocuzione diretta e non meritiamo il trattamento avuto fino ad ora. Chiediamo attenzione".

A seguire una dettagliata relazione dell'architetto Mauro Smith: "Questo progetto parte dal presupposto che vede i giovani andare a vivere vicino le infrastrutture. Le terre senza infrastrutture sono quelle che si spopolano. Il tutto in un'ottica sostenibile dal punto di vista ambientale. Connettere la provincia con Napoli e il suo hinterland, permetterebbe di dar fiato al territorio napoletano. È il turno delle aree interne di godere delle programmazioni future".

Fico ha accolto con molto interesse il progetto e la visione di Ance: "L'interlocuzione non mancherà mai. Bisognerà organizzare un modello per permettere la co-progettazione. Il trasporto è fondamentale e dove è presente si aiuta lo sviluppo. Possiamo fare un grande lavoro, garantendo una distribuzione della ricchezza in maniera omogenea. Se non si lavora tutti insieme, non si cresce. Dobbiamo essere il playmaker rispetto a progetti del genere".