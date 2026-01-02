Pasquale Scrima: "Pronti al dialogo per un percorso serio, senza divisioni" Ariano: soddisfazione per la nomina ad assessore regionale di Maria Carmela Serluca

"Come segretario cittadino di Noi di Centro e vice segretario provinciale vorrei condividere con voi tutti l'immensa felicità per la nomina ad assessore regionale di Maria Carmela Serluca".

Così in una nota l'arianese Pasquale Scrima. "Come segretario cittadino voglio ricordare che nel 2020 fu Guerino Gazzella a propormi di collaborare in un progetto politico sul territorio di Ariano Irpino, dell'ufita e dell'intera Irpinia. Un progetto che ci vede collocati al centro, dove le radici affondano e si nutrono nel popolarismo strurziano con un leader di grande esperienza Clementa Mastella.

Chi mi conosce, sa che da bambino sono cresciuto in parrocchia e la guida spirituale, che mi ha cresciuto è plasmato nella fede e nella vita sociale è stato Don Carmelo. Il Don mi ha trasmesso quel fuoco e quella sana inquietudine di dedicare il tempo per il prossimo. E questo è stato lo scopo della mia vita.

L'invito di Guerino si incastona perfettamente nel mio camminare. Ed inizia l'avventura politica con ottimismo che ci ha visto quasi vincenti. Purtroppo per poco più di 900 voti Guerino Gazzella non diventa consigliere regionale. La causa? Gelosie e divisioni che hanno sempre caratterizzato le varie competizioni elettorali, ricordo la mancata elezione a consigliere regionale di Gino Cusano e Franco Lo Conte che per pochissimi voti a causa di fuochi incrociati sul territorio arianese.

La segreteria dal 2020 ha aperto l'invito a tutti, ma come si enuncia: Molti i chiamati, pochi gli eletti.

Siamo stati presenti in tutte le competizioni elettorali anche se difficili o impossibili.

Ci siamo presentati sempre con la faccia pulita, idee chiare, programmi definiti e con la convinzione che potevamo fare la differenza. Sempre con spirito di servizio, con la gioia e l'ottimismo che ci contraddistingue.

Non sapete quanti hanno tentato di scoraggiarmi, ma la lealtà e la convinzione che le cose possono cambiare se uno ci crede veramente sono stati più forti dei gufi che gioiscono nel vederdi fallire.

Quante volte ci siamo ritrovati soli in segreteria con Guerino e ci dicevamo partiamo da noi. Divertiamoci.

Perché cari amici se non c'è gioia come si vogliono affrontare le difficoltà? Vedere le lacrime di felicità, leggere le migliaia di attestazioni di merito della nomina avvenuta e il peso della responsabilità avuta ci danno ancor di più la voglia di camminare in modo più spedito proiettati al bene comune.

Per le prossime amministrative e le provinciali siamo pronti al dialogo per costruire un percorso serio, senza divisioni, rispettando ognuno con il suo orientamento, ma cercando di fare sintesi e presentare ai cittadini con chiarezza un programma che ci verrà protagonisti per costruire insieme un futuro per il territorio Arianese, Ufitano e Irpino".