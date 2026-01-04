M5S, l'eurodeputato Della Valle a confronto con la città: la sfida sui fondi Ue Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 17, l'incontro al Circolo della Stampa di Avellino

Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 17, il Circolo della Stampa di Avellino sarà il palcoscenico di un evento di grande rilevanza per la nostra città: l'eurodeputato Danilo Della Valle, esponente del Movimento 5 Stelle, incontrerà i cittadini per il suo primo incontro sui territori in Campania. Questo appuntamento rappresenta un'importante opportunità di dialogo e di ascolto, poiché Della Valle ha scelto di percorrere i vari territori della circoscrizione sud, mettendosi in ascolto delle esigenze e delle aspirazioni locali.

Ad Avellino, saranno presenti istituzioni, imprenditori, volontari rappresentanti di varie associazioni, industriali, professionisti e rappresentanti del settore sanitario. Questi relatori condivideranno le loro esperienze quotidiane, raccontando una città, un'Irpinia vissuta ogni giorno in prima persona. Non mancheranno spunti di riflessione su problematiche locali e, soprattutto, idee e possibili soluzioni concrete per migliorare la nostra realtà.

"Un'occasione unica ed importante per consolidare il rapporto di Avellino con l'Europa", afferma Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle. "Avellino ha bisogno di essere sostenuta affinché i fondi europei arrivino qui e vengano poi concretamente utilizzati per il bene comune" aggiunge "È fondamentale ricordare che anche una piccola città come Avellino, ricca di storia e di tradizioni, deve avere un ruolo significativo nel contesto europeo. La nostra città è una crocevia di cultura e innovazione e merita di contare nel panorama europeo".