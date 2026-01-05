Partito Liberaldemocratico: primo congresso provinciale ad Avellino L'appuntamento è per domenica 11 gennaio 2026

Domenica 11 gennaio 2026 Avellino ospiterà il primo congresso provinciale del partito Liberaldemocratico. Il Pld, costituitosi da pochi mesi e guidato a livello nazionale dal deputato Luigi Marattin, è attualmente impegnato in un percorso di radicamento territoriale attraverso la celebrazione di congressi regionali e provinciali in tutta Italia.

Dopo il congresso regionale svoltosi a Napoli lo scorso 30 novembre 2025, che ha portato all’elezione di Pasquale Lauri come segretario campano, ed il congresso provinciale di Salerno tenutosi il 14 dicembre 2025 che ha eletto come segretario provinciale Antonluca Cuoco, il partito si prepara ora all’appuntamento irpino, dedicato all’organizzazione e al coordinamento di Avellino e della sua provincia.

Il congresso si terrà presso l’Hotel de La Ville - sala Lilla - a partire dalle ore 11.00, e rappresenterà non solo un momento di formalizzazione organizzativa, ma anche un’occasione di confronto aperta agli iscritti e ai simpatizzanti della Campania.

Un nuovo centro sta nascendo, lontano dagli slogan elettorali e dal bipopulismo, questo nuovo progetto si rivolge a tutte quelle persone che negli ultimi anni hanno deciso di non andare più a votare ed in particolare a quel ceto medio che si riconosce nei valori della libertà individuale e dello sviluppo meritocratico, spesso privi di una rappresentanza politica chiara e coerente sul territorio.

Il partito liberaldemocratico fonda la propria azione sui principi della libertà civile ed economica, della democrazia liberale, del merito e delle pari opportunità, promuovendo un mercato aperto, la concorrenza e il rispetto dello Stato di diritto.

Membro dell’alleanza dei Liberali e dei democratici per l’Europa, il pld sostiene il legame imprescindibile tra democrazia politica ed economia di mercato e la difesa delle società occidentali da ogni minaccia ai valori fondamentali della libertà economica e politica della persona.