"Campo largo? Si può fare. Voto vicino, subito il nome del candidato sindaco" Voto, Cipriano: Airoma ha ragione: legalità stella polare. Nuovo sindaco? Pronto a fare la mia parte

“Cova molto fuoco sotto la cenere in città, c’è tanta voglia di normalità, di uscire dal pantano in cui ci hanno relegato le ultime due amministrazioni. La stella polare delle nuove comunali dovrà essere, come ha ricordato il procuratore Airoma durante il suo saluto alla città, la legalità”. Così l’ex capogruppo del Pd del comune di Avellino, Luca Cipriano. Cipriano spiega di “essere pronto a fare la sua parte, di voler contribuire a riaccendere la scintilla perchè il futuro di Avellino va difeso”.

"Parole di Airoma siano monito: legalità stella polare nella città smarrita"

“Parole, quelle del procuratore, suonate da monito ad una comunità per anni ad instabilità e confusione”, precisa Cipriano che parla di campo largo come scelta praticabile per le comunali ad Avellino. Toccherà al nuovo segretario dei dem ad Avellino rinnovare il partito e garantire convergenza di scelte proprio in vista delle comunali.

"Pronto a fare la mia parte"

“Da avellinese semplicemente non voglio rassegnarmi, voglio contribuire a riaccendere una scintilla”, spiega Cipriano già candidato sindaco alle comunali 2019. “Se il campo largo sarà la scelta mi auguro si crei un centrosinistra solido che sappia portare insieme avanti politica e civismo sano. Una coalizione che sia animata da nuovo entusiasmo e capacità di dialogo. Le primarie per la scelta del nuovo candidato sindaco non servono. Sarebbero solo uno strumento messo in campo per aumentare liti, rotture e polemiche".

Il Pd sia guida del processo di riscatto

"Il Pd dovrà essere quel partito che sappia mettere insieme figure di riferimento ed esperienza, con nuove energie, così da parlare concretamente alla comunità - continua Cipriano -. Servono nuove prospettive e serve soprattutto comprendere come e quanto siano stati importanti le parole di Airoma nel suo commiato. Voglio contribuire ad una città migliore che sappia guardare e preservare il suo futuro. Come avellinese sono pronto a fare la mia parte. Non voglio restare alla finestra”. Le prossime settimane saranno decisive. Si attende il congresso e il nuovo nome del segretario del Pd irpino. “L’importante è fare presto – spiega Cipriano – ai cittadini deve essere ben chiara la prospettiva, il nome, la strategia di una campagna elettorale che deve partire a breve. L’appuntamento delle comunali è vicino, e bisogna fare presto.