Regione, Petracca: il PD sarà forza leale, responsabile ma anche esigente Il capogruppo del PD in aula: saremo baricentro solido della coalizione

Presentazione della nuova giunta regionale e dibattito sulle linee programmatica, entra nel vivo la dodicesima legislatura della Regione Campania e si avvia il Governo Fico.

Petracca: saremo leali ed esigenti

"Oggi, in qualità di capogruppo del Partito Democratico, sono intervenuto in Aula per ribadire come il Pd sarà forza leale e responsabile, ma anche esigente. Si apre una nuova pagina politica ed amministrativa per la Campania, questo è innegabile - così Maurizio Petracca commenta e racconta la giornata di debutto della nuova giunta -. Come forza di maggioranza relativa in questo Consiglio, è nostro dovere essere baricentro della coalizione che sostiene il Presidente Fico ed il suo esecutivo.

Il PD baricentro della coalizione

L’azione di governo che oggi prende il via con la giunta presentata dal Presidente Fico parte dal lavoro importante portato avanti negli ultimi dieci anni, anni nei quali la Campania ha affrontato sfide complesse e spesso difficili – dalla sanità alla gestione dei fondi europei, dalle politiche sociali alla tutela dell’ambiente – ottenendo risultati che oggi costituiscono una base solida su cui costruire il futuro per i nostri territori e le nostre comunità.

Raccordo da valorizzare

"La qualità delle politiche dipende anche dalla qualità del metodo con cui vengono costruite. Per questo, come Partito Democratico, riteniamo indispensabile un raccordo sempre più stretto e strutturato tra la giunta e il consiglio regionale, tra gli assessori e i consiglieri, tra chi governa e chi rappresenta i territori perche’ questa funzione di rappresentanza c’è stata accordata direttamente dai cittadini attraverso il proprio consenso- spiega Petracca-. Il Consiglio Regionale deve essere, perciò, il luogo del confronto per dare il suo pieno contributo alla definizione dell’indirizzo politico.

Il PD sarà raccordo

Il Partito Democratico vuole essere strumento di raccordo di questa nuova maggioranza che oggi sostiene il Presidente Fico e la sua giunta ed intende esercitare a pieno il proprio ruolo in termini di stimolo, di proposta. Se quest’Aula, anche in una dinamica di dialettica costruttiva e virtuosa tra forze di maggioranza e forze di opposizione, saprà essere protagonista di questo percorso, se davvero condivideremo questa impostazione metodologica oltre che politica, allora le linee programmatiche presentate oggi potranno davvero trasformarsi in un progetto condiviso capace di costruire realmente il futuro della Campania. Buon lavoro a tutti noi!". Conclude Petracca.