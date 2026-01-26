Giordano pronto a scendere in campo: Scelte rapide e primarie per la città Il manifesto, le dichiarazione dell'ex consigliere comunale di Avellino

Avellino sente l’urgenza di “riflettere nuovamente su se stessa”. Così Nicola Giordano, già consigliere di opposizione al Comune, annuncia la propria disponibilità a scendere in campo. Spunta il manifesto in città e il già consigliere comunale dei dem spiega: "Sono pronto a fare la mia parte, perchè Avellino torni a diventare capoluogo e riferimento forte del territorio. Attualmentela nostra città necessita di attenzione ed io sono pronto ad impegnarmi in prima persona, per contribuire a questo percorso di rinascita.”

Giordano spiega che i tempi stringono e che le scelte del partito devono essere incisive e rapide: "Restituire ad Avellino la propria identità significa riconoscere che la città necessita di attenzione e di un confronto autentico. Ciò che propongo è solo l’apertura di un dibattito, che deve avviarsi e concludersi celermente”, dichiara Giordano.

Il ruolo del Partito Democratico nella selezione del candidato

L’ex consigliere mette in luce la funzione del Partito Democratico nella definizione del percorso politico: “Il Partito Democratico aveva espresso una posizione: la direzione provinciale individua nelle primarie uno strumento e un criterio per la selezione del candidato, ma quella discussione è attualmente sospesa. Da quel punto desidero ripartire e, più che offrire la mia personale disponibilità, sottolineo l’urgenza di un ragionamento condiviso che, neanche a dirlo, va condotto con prontezza.”

Primarie necessarie

In merito all’eventualità che la sua proposta resti sul tavolo anche in assenza di primarie, Giordano pone l’accento sulla funzione dello strumento, più che sull’adesione a una procedura specifica: “Le primarie rappresentano un mezzo; spetta al Partito Democratico, ora, effettuare una scelta consapevole, individuando l’alleato, come è avvenuto nel caso in cui la Regione Campania si è fatta promotrice dello strumento. Lo strumento in sé e il cosiddetto ‘metodo Manfredi’ non costituiscono la mia principale motivazione, ma si tratta di valutazioni che vanno affrontate, e vanno affrontate con serietà, immediatamente, alla luce di una città che si trova oggi mortificata e trascurata.”