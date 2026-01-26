Pd, Ciarcia terzo candidato: Giovani e talento per il rilancio del partito Giancarlo Ciarcia si candida per la segreteria: partito in confusione e attese troppo lunghe

Il vice segretario uscente del Partito Democratico irpino, Vittorio Ciarcia, prova a rompere l'attesa determinata dal rinvio delle assise provinciali, deciso dalla Direzione regionale, e annuncia la propria autocandidatura al Congresso. Il termine ultimo per la definizione del percorso congressuale è stato ora fissato al 28 febbraio, come ulteriore tentativo di favorire una sintesi unitaria. Ad oggi, tuttavia, restano formalmente in campo le liste “Tempi Nuovi” di Marco Santo Alaia e “Radici e Futuro” di Pellegrino Palmieri. La deroga concessa alla Commissione congressuale va proprio nella direzione della costruzione di una lista unitaria, fortemente voluta dal segretario regionale Piero De Luca. Nuovo rinvio per il congresso provinciale del Partito Democratico (PD) in Irpinia . Nuova attesa, nuovi confronti. La prova di forza è quella di avere il nome unico. Le assemblee di circolo, originariamente previste nei prossimi giorni, sono slittate, con una nuova scadenza fissata al 28 febbraio. In tale occasione saranno designati anche il segretario provinciale e i componenti dell’assemblea provinciale.

Alaia e Palmieri i due candidati

Attualmente, i candidati alla segreteria provinciale sono due: Marco Santo Alaia, sostenuto dalla lista Tempi nuovi, e Pellegrino Palmieri, espressione della lista Radici e futuro. Entrambi avevano invocato il rinvio del congresso per favorire una sintesi politica. Ma, dunque, il nome unico non c'è, per un partito locale che esce da ben sette anni, sette lunghi anni di commissariamento. Il segretario regionale Piero De Luca ha sollecitato la ricerca di una soluzione condivisa, da cui è scaturito il rinvio. Le trattative restano tuttora in corso . Resta aperta anche l’ipotesi di una candidatura unitaria o di un terzo nome, tra i quali emergono il presidente uscente del PD, Gerardo Capodilupo, il consigliere provinciale Antonello Cerrato e Francesco Todisco.

Ciarcia scende in campo: 3 proposte per rilanciare il Pd

E proprio in questo scenario, tra questi nomi che arriva anche la candidatura del vicesegretario uscente del PD irpino, Vittorio Ciarcia. Tre punti per un programma, tre linee guida per rinnovare il Pd dalle radici, appellandosi direttamente alla segretaria nazionale dei Dem Elly Schlein . "Una scuola di formazione per attrarre le nuove generazioni a questo partito e necessario «sfruttare il potenziale dei giovani per rinnovare la politica del partito». "Abbiamo bisogno di talento, specie in politica. Dobbiamo creare le condizioni per coinvolgere i giovani in un processo che conduca a una rinascita del PD", ha aggiunto. Ma non solo. Ciarcia invoca confronto periodico e costante, per un partito che si riscopra motore del confronto ."conferenza programmatica annuale per delineare soluzioni concrete – spiega Ciarcia nella sede pd di via Tagliamento -. . La terza proposta di Ciarcia riguarda la costruzione di un "campo largo" a partire dalle amministrative di Avellino: Una scelta irrinunciabile per le comunali nel capoluogo – spiega -.

Il caso Cerrato

Alle domande dei cronisti sulla possibile candidatura di Antonello Cerrato, uno dei nomi emersi per una sintesi, Ciarcia ha espresso forti riserve. "Antonello è una persona splendida, ma ha un piccolo problema: alle regionali si è candidato con un’altra lista, non con quella del Partito Democratico. Era nella lista ‘A testa alta’" rimarcando la recente espulsione dei dirigenti che, in altre province, avevano appoggiato formazioni diverse dal PD. "In un frangente come quello attuale, se Cerrato si propone come candidato unitario, la nostra risposta non può che essere quella di un procedimento di espulsione, poiché non appartiene a questa comunità", ha ribadito Ciarcia. Alla domanda se fosse disposto a fare un passo indietro qualora la sua candidatura ostacolasse l’unità, Ciarcia ha risposto con determinazione: "Tutto va valutato.”.