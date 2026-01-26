Scandone Avellino, ecco il centro Donda: "Colpito dall'ambizione del club" "Mentalità societaria da segnale importante e che non si trova ovunque"

È ufficiale l'accordo tra la Scandone Avellino e Andrea Donda. Il centro triestino, classe '99, entra nel roster irpino, chiamato al cambio di passo nella seconda parte della stagione regolare. "Sono stato contattato per rinforzare il reparto sotto canestro della squadra, un ruolo in cui, a livello tecnico, si avvertiva la necessità di un lungo dinamico capace di dare contributo sia in fase offensiva che difensiva. - ha sottolineato Donda per le prime parole da cestista biancoverde - Ho accettato con grande convinzione perché mi ha colpito l’ambizione della società, determinata a puntare alla promozione già in questa stagione e a costruire un progetto solido anche per gli anni futuri. Questo tipo di mentalità è uno stimolo importante e non si trova ovunque: è stato un fattore decisivo nella mia scelta. Sono pronto a mettermi a disposizione dell’allenatore e dei compagni, con cui ho già avuto un primo contatto positivo, per dare il massimo e contribuire agli obiettivi del gruppo". La squadra irpina vive la seconda settimana di pausa e tornerà in campo domenica 8 febbraio sul parquet dell'Angri Pallacanestro.