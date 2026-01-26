Avellino: ripartenza e primo allenamento con il "Partenio" a porte aperte Accesso in tribuna Montevergine: occasione che mancava da fine novembre

Riparte l'Avellino dopo la sconfitta con lo Spezia e verso la gara casalinga con il Cesena e il primo allenamento settimanale sarà sviluppato con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte. La società irpina ha deciso di riaprire l'impianto sportivo di contrada Zoccolari in occasione delle sedute di preparazione dei lupi. Le porte chiuse erano state decise sul finale del mese di novembre con il silenzio stampa dopo Avellino-Empoli 0-3. Da lì i biancoverdi si sono sempre allenati con il "Partenio-Lombardi" blindato. Cambio di programma per l'avvio dell'ultima settimana di gennaio con accesso consentito in tribuna Montevergine a stampa e tifosi a partire dalle 15.55 per la seduta pomeridiana con l'Avellino che aprirà la preparazione verso il match contro i romagnoli. Attesa anche per le prime parole da rientrante in biancoverde per Armando Izzo. Molto probabile la conferenza stampa di presentazione nel corso della settimana.