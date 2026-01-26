Moscati, è Rita Perrotta il nuovo direttore della direzione medica dei presidi Concorso superato, incarico quinquennale per la dottoressa

Rita Perrotta è ufficialmente il nuovo Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica dei presidi ospedalieri del Moscati di Avellino. Già dipendente dell’Azienda Moscati, dove, nell’ultimo anno, ha ricoperto lo stesso ruolo come facente funzioni, Rita Perrotta ha ottenuto, a seguito del superamento del concorso, l’incarico quinquennale.

Un riconoscimento importante che valorizza le competenze, la professionalità e l’esperienza maturate nel corso della sua lunga carriera.

A Rita Perrotta vanno le congratulazioni di tutta la comunità aziendale e un sincero in bocca al lupo per questo nuovo e prestigioso incarico.

