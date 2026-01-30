Scomparsa Ciarcia: interpartitico centro destra subità differimento orario La decisione è stata assunta in segno di rispetto e partecipazione al cordoglio

Le forze politiche del centrodestra irpino comunicano che l’incontro interpartitico già convocato per sabato 31 gennaio presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia subirà un differimento dell’orario di inizio alle ore 12.00.

La decisione è stata assunta in segno di rispetto e partecipazione al cordoglio per l’improvvisa dipartita del di Michelangelo Ciarcia, i cui funerali si terranno alle ore 11.00 della stessa giornata.

"In un momento di dolore che coinvolge la comunità civile e politica, le forze del centrodestra intendono esprimere sentita vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia, unendosi al lutto che ha colpito anche la comunità politica del partito democratico.

Al di là delle appartenenze, vi sono circostanze in cui prevale il senso umano e istituzionale, il rispetto per la persona e per il servizio reso alla vita pubblica. È in questo spirito che si è ritenuto doveroso rimodulare l’orario dell’incontro".