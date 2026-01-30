Scomparsa Michelangelo Ciarcia: il cordoglio da Grottaminarda Il sindaco Marcantonio Spera: "Grande professionista, persona seria ed onesta"

Anche dalle aree interne e in modo particolare da Grottaminarda sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia, (nella foto in un incontro in paese durante il periodo delle pandemia), già sindaco di Venticano, già amministratore unico dell’alto Calore, oltre che imprenditore di successo.Clicca qui per leggere l'articolo relativo alla triste notizia che ha destato profondo dolore nel mondo politico e non solo.

Il sindaco e l'amministrazione comunale si uniscono al coro di voci che unanimemente esprimono vicinanza alla famiglia e alla comunità di Venticano.

"Grande professionista. Persona seria ed onesta - afferma Marcantonio Spera - un amico che ho frequentato poco purtroppo, ma quanto basta per riceverne grandi insegnamenti, e quasi sempre senza troppi giri di parole.

Meritava di essere un punto di riferimento per tanti imprenditori e politici nostrani, e lo è stato, nonostante tante incomprensioni e fraintendimenti, e lo sarà ancora, e spero ancora di più, per tutti noi".