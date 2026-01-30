Ufficio postale di Forino, la riapertura slitta a fine febbraio Il disappunto del sindaco Antonio Olivieri

Slitta ancora la riapertura dell'ufficio postale di Forino. La data di inaugurazione era prevista per questo week end ma con una con una nuova raccomandata arrivata questa mattina, presso la sede del Comune, Poste Italiane ha comunicato al sindaco Antonio Olivieri, lo slittamento della riapertura dell’ufficio postale di Forino, posticipata da fine gennaio a fine febbraio.

"Grande dissappunto abbiamo immediatamente espresso - ha dichiarato il primo cittadino di Forino, attraverso la sua pagina social - Siamo consapevoli che possano sorgere imprevisti e difficoltà, ma i tempi si sono notevolmente allungati rispetto alla prima data di apertura comunicata inizialmente.

Abbiamo preteso chiarezza sui tempi effettivi di riapertura, che non possono continuare a slittare di mese in mese. Ha concluso Antonio Olivieri che promette alla cittadinanza di interessarsi fino alla risoluzione".

