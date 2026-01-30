Ariano: flusso notevole di acqua in strada lungo via Variante zona Martiri Non è la prima volta che accade e sembrerebbe non causato da un guasto alla condotta

Un flusso notevole di acqua in strada lungo via Variante, sotto il viadotto all'altezza di rione Martiri ad Ariano Irpino. Non è la prima volta che accade e sembrerebbe non causato questa volta da un guasto alla condotta idrica. Dopo pochi minuti infatti si sarebbe attenuato.

Non si esclude che possa trattarsi di scarico abusivo come avviene più volte, soprattutto durante le precipitazioni all'imbocco di contrada Serra, sul versante opposto. Il caso è stato segnalato in passato anche alla polizia municipale.

Tornado all'episodio di rione Martiri, la cunetta, sul lato destro della strada in direzione Napoli è completamente ostruita.

La vegetazione ormai si sta spingendo a bordo strada. Non viene pulita da anni, per non parlare delle caditoie lungo molte strade non solo periferiche e rurali ma anche in centro. E questo è uno degli ostacoli che determinano allagamenti stradali e disagi alla circolazione.