Avellino Basket, Di Carlo: "Battere Verona può essere un principio di svolta" La sfida contro la RSR Sebastiani Rieti è stata posticipata a sabato 14 marzo (ore 20.30)

Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, l'Unicusano Avellino Basket affronterà la Tezenis Verona. La gara è stata presentata dal coach della squadra irpina, Gennaro Di Carlo: "Sarà una gara insidiosa per diverse ragioni. Arriviamo da una trasferta con l'epilogo che conosciamo. Stiamo attraversando un momento di difficoltà in cui non possiamo raccontare di essere splendida forma, ma conta la concentrazione e l'attenzione dei ragazzi nella fase che viviamo. - ha spiegato il tecnico dei biancoverdi - Affronteremo una squadra con caratteristiche atipiche rispetto alla tipologia del campionato. Ha talento diffuso e tiratori tra i lunghi. Ho allenato McGee a Capo d'Orlando tanti anni fa. È un giocatore di altissima qualità per la categoria. Verona ha un roster ricco di giocatori che hanno vinto e, quindi, la partita si presenta da sola. Faremo la nostra partita consapevoli del momento e dell'importanza della gara".

"Gara da crocevia importante"

"L'attitudine difensiva? Dobbiamo ritrovarla, ma a Brindisi le problematiche sono state più in attacco perché abbiamo sofferto la fisicità di Brindisi. - ha aggiunto Di Carlo - Siamo chiamati a trovare soluzioni. Domenica ci saranno contenuti diversi, sarà una partita ruvida e agonisticamente dall'alto impatto. Occorre il massimo carattere, ma il nostro roster ha trovato quel quid in più per reagire. È un crocevia importante. Stiamo affrontando compagini di altissimo livello e una vittoria contro una squadra come Verona può rappresentare un principio di svolta".

Posticipato il match contro la RSR

Nelle scorse ore l'Avellino Basket ha comunicato che la gara contro la Real Sebastiani Rieti, inizialmente in programma mercoledì 11 febbraio alle 20.30, è stata posticipata a sabato 14 marzo con palla a due alle 20.30.