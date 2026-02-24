Provinciali, 5 liste: gelo Pd-Buonopane, centrodestra unito e Festa c'è L'ex sindaco intanto rilancia sulle prossime comunali: siamo noi la cura per la città malata

Sono cinque le liste in corsa per la guida palazzo Caracciolo ad Avellino: una per il centrodestra, che serra i ranghi e da prova di intesa, 4 tra civismo e centrosinistra, a conferma del campo largo tanto invocato ma, nella realtà, sfilacciato e non coeso.

La presentazione delle liste

Presso l’Ufficio Elettorale della Provincia sono state presentate cinque liste per l’elezione dei dodici componenti del Consiglio Provinciale. “Hirpinia Libera” che, appunto, racchiude tutti i partiti del centrodestra, poi “Davvero Avellino” sintesi della componente politica che fa riferimento all’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, poi altre tre liste tutte riconducibili al perimetro di centrosinistra.

Oltre la lista del Partito Democratico, figura “Proposta Civica per l’Irpinia” che raccoglie i riferimenti politici di “Casa Riformista” e quindi del consigliere regionale Enzo Alaia, quindi “Avanti per l’Irpinia”che sarebbe appoggiata anche dall’attuale Presidente della Provincia, il sindaco di Montella ed esponente Pd Rizieri Buonopane, oltre che dai Verdi, dal Partito Socialista e dal M5S. Il campo largo da costruire per le comunali, dunque, per le provinciali si fa in tre.

Gianluca Festa, la lista Davvero

Intanto riparte dalla Provincia Gianluca Festa, che ieri mattina ha accompagnato i suoi candidati con la lista Davvero a Palazzo Caracciolo, per la presentazione ufficiale dello schieramento. Della lista ne fanno parte Matilde Capriglione, Fatima Maietta, Rossella Favorito di Pratola Serra, Walter Apuzzo di Forino, Coscia Andrea di Montemarano, Antonio Spagnuolo e Gabriele Buonanno. “C’è un dato statistico curioso e anche interessante che ci fa inorgoglire: dal 2014 solo due liste sono state sempre presenti alle competizioni provinciali, quella di Davvero e quella del Pd. Un dato interessante rispetto alla storicità del nostro gruppo”. Spiega Festa all'uscita di Palazzo Caracciolo

Per le comunali Festa rilancia: 4 liste per vincere

Sempre Festa ha detto la sua rispetto ad un altro appuntamento elettorale imminente, quello per le Amministrative di Avellino di maggio prossimo: “Come ho già annunciato da diversi mesi, rinnovo l’impegno che avevo assunto. Saremo presenti anche durante le prossime amministrative. e mi pare che la campagna di comunicazione stia riscuotendo i risultati sperati. Presenterò il programma, ripartiremo dai risultati ottenuti e quelli da raggiungere e anche un po’ per risollevarla. Fino ad aprile del 2024 questa città godeva di un’ottima salute, oggi oggettivamente c’è un problema, e noi abbiamo la cura per rimetterla in salute, anzi per rinvigorirla. Ci presenteremo con quattro liste”.