Laura Cervinaro: "Continuerò a dare il mio contributo per le sorti di Ariano" La riflessione dopo le recenti elezioni provinciali ad Avellino

"In occasione delle recenti elezioni provinciali ho scelto di mettere a disposizione la mia candidatura come contributo al rafforzamento del campo politico che lavora per una prospettiva di governo seria e credibile per il nostro territorio.

La politica, soprattutto nei momenti più delicati, richiede senso di responsabilità e capacità di guardare oltre le vicende personali. Per questo continuo a ritenere che la priorità sia costruire un percorso condiviso che metta al centro la città di Ariano, i suoi problemi e le sue prospettive di sviluppo".

E' quanto afferma l'ex vice presidente della provincia di Avellino, Laura Cervinaro, all'indomani delle ultime consultazioni a palazzo Caracciolo che hanno decretato una nuova squadra amministrativa.

"Allargare gli orizzonti politici per la comunità, superando l’inutilità di una visione politica limitata, fatta di personalismi, poco lungimirante, è la sola scelta conseguente che può fare chi abbia realmente a cuore le sorti di Ariano.

Per questo motivo il confronto che si sta sviluppando tra le forze politiche e civiche deve andare in questa direzione: individuare una proposta ampia, autorevole e capace di tenere insieme le energie migliori della nostra comunità.

In questo spirito - conclude Cervinaro - continuerò a dare il mio contributo affinché il percorso in corso porti a una soluzione unitaria e forte, nell’interesse della città e dei cittadini".