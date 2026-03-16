Elezioni provinciali, Gazzella: "Risultato straordinario, per Noi di centro" L'augurio rivolto a i Katia Renzulli, eletta nel consiglio provinciale

"L’elezione di Katia Renzulli, nel consiglio provinciale di Avellino, non solo è l’espressione della compagine politica di "Noi di centro" guidata da Clemente Mastella ma testimonia la forza di un progetto politico fondato sulla collaborazione, sul radicamento territoriale e sulla volontà di costruire insieme risposte concrete per il futuro della provincia".

Ad affermarlo è l'ex candidato alle scorse elezioni regionali in Campania, Guerino Gazzella, attivamente impegnato per le prossime consultazioni comunali ad Ariano Irpino, con il suo gruppo politico.

"Un risultato straordinario che premia l’impegno, la competenza e il lavoro svolto sul territorio, e che rappresenta un importante segnale di unità e condivisione all’interno della nostra comunità politica. A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere questo incarico con responsabilità, serietà e spirito di servizio nell’interesse dell’intero territorio provinciale".