Melillo sul cattolicesimo politico: "Puntare all'unione dei diversi movimenti" "Federare i movimenti esistenti per rappresentare non l'eredità, ma i principi"

Nel corso dell'assemblea degli esterni di Gianfranco Rotondi sul cattolicesimo politico è intervenuto il professore Leone Melillo. "Ci sono due dimensioni. La prima è il credere in una realtà cattolica unica e coesa, che può essere rappresentata da un partito unico. C'è però il riferimento di Papa Francesco alla Politica con la p maiuscola con l'Azione Cattolica che dall'altra parte interviene sostenendo che non ci si può identificare in unico partito. Bisogna rappresentare nell'azione quotidiana della vita ed è bello che sia così".

"Un'unica identità"

"La crisi della Democrazia Cristiana ha creato una serie di movimenti che non fanno sintesi e hanno addirittura difficoltà a creare un punto di incontro. - ha aggiunto Melillo - Per mettere insieme un discorso che regge direi che sia utile mettere insieme tutti i movimenti, rappresentati in questa occasione, in un'unica identità. Il problema non nasce dalla società civile in senso stretto. Lo stesso Papa Francesco ha evidenziato uno scisma all'interno della Chiesa, uno scisma sommerso. Se non hai una visione unitaria e una motivazione per tenere insieme, l'alternativa è federare i movimenti politici esistenti per rappresentare non l'eredità, ma i principi del cattolicesimo politico".