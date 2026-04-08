Crisi campo largo. "Basta indugi e ambiguità si convochi il tavolo ad horas" Di Iorio direzione regionale Pd: serve intesa reale e candidato di riferimento del centrosinistra

"Basta indugi e ambiguità si convochi subito il tavolo del campo largo". Così Francesca Di Iorio della direzione regionale del Pd commenta la crisi dell'alleanza progressita ad Avellino. E' crisi aperta nella coalizione che scricchiola e rischia di sbriciolarsi a meno di tre settimane dalla presentazione delle liste. Rischia di implodere il campo largo nel capoluogo irpino, per la scelta del nome del candidato sindaco.

Serve unità

Chiama il segretario provinciale dei Dem, MArco Santo Alaia, Francesca Di Iorio che spiega: "l'unità è possibile se il partito democratico riesce a trovare una convergenza sul nome, e il segretario Alaia ha il compito di riunire una direzione immediata per discutere nomi e opzioni. Solo così si riesce a trovare una unità reale e non fittizia."

Il candidato sindaco

E sul nome di Walter Giordano, circolato con insistenza e che ha diviso il tavolo Di Iorio spiega: nessun preclusione contro un civico, ma serve che sia riconducibile con nettezza al perimetro del centro sinistra. Walter Giordano? Nulla di personale, ma non credo sia un uomo del centro sinistra. Ripeto nulla di personale contro l'imprenditore Giordano, ma non mi sembra che sia una persona di riferimento, avendo appoggiato altri civici in passato, che non sono nel nostro contesto di riferimento".

Intanto l'ultimatum a Petracca di sedici Dem

Intanto con una richiesta firmata da 16 componenti dem viene richiesta la convocazione urgente di una Direzione provinciale in cui mettere al voto il nome del prossimo candidato alla carica di sindaco di Avellino. Come preannunciato dal riferimento dell’area Schlein del Pd irpino, Antonio Gengaro, le minoranze dem hanno rotto gli indugi. Nel documento, invocano esplicitamente “una linea programmatica chiara e riconoscibile, oltre a una candidatura politica capace di garantire unità e credibilità all’intero schieramento”. L’iniziativa, indirizzata al fronte di maggioranza che fa capo al capogruppo in Regione, Maurizio Petracca, suona come un nuovo alt al nome dell’imprenditore Walter Giordano, dopo quello arrivato nei giorni scorsi dal deputato 5Stelle Michele Gubitosa.