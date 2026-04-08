Avellino: le scelte tra difesa e mediana verso la gara con il Catanzaro La ripartenza biancoverde con Izzo out per squalifica e con il dubbio Palmiero

L'Avellino non potrà contare su Armando Izzo nella sfida contro il Catanzaro che per squalifica perde tre pedine. La doppia ammonizione rimediata contro il Palermo porta al turno di stop per il difensore biancoverde. Il Catanzaro raggiungerà il "Partenio-Lombardi" senza Gabriele Alesi, da rosso diretto nel match contro il Monza. Squalificati per somma di ammonizioni, per il quinto giallo in campionato, Tommaso Cassandro e Filippo Maria Pittarello.

Pronti Le Borgne ed Enrici per Palmiero e Izzo

Si conferma il dubbio sui tempi di recupero per Luca Palmiero. L'Avellino ha ripreso la preparazione nelle ore successive al match di Palermo, ha vissuto una giornata di riposo e si allenerà in mattinata con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte prima di due sedute lontane da occhi indiscreti verso la gara in programma sabato. Sul centrocampista si attendono comunicazioni relative agli esami strumentali dopo l'uscita di scena nel primo tempo di Palermo-Avellino. Appare comunque difficile un nuovo recupero in tempi rapidi dopo settimane di gestione con Palmiero che è andato oltre il fastidio accusato al ginocchio. Al "Barbera" Ballardini ha puntato su Andrea Le Borgne per sostituire il partenopeo confermando Martin Palumbo trequartista. Per l'equilibrio nell'inferiorità numerica il tecnico romagnolo ha inserito Patrick Enrici e al posto di Izzo il piemontese dovrebbe far coppia con Lorenco Simic.