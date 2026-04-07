Avellino, maretta nel Pd per i troppi ritardi: "Subito la direzione provinciale" Duro documento di una larga fetta di dirigenti del partito: ora il segretario Alaia deve accelerare

Suonano la sveglia al segretario provinciale del Pd Alaia, ma il messaggio è rivolto a tutti i vertici del partito di via Tagliamento che in questa fase sembra davvero arrancare. Una larga fetta di dirigenti del partito, dall'area Schlein a quanti si riconoscono nelle posizioni dell'ex senatore De Luca, di Rosetta D'Amelio e di Iovino, chiedono la convocazione urgente della direzione provinciale del partito. Non c'è più tempo da perdere. E spiegano perché.

A 20 giorni dalla presentazione delle liste è tutto fermo

"Pur avendo - scrivono nel documento - la prima direzione provinciale del Partito Democratico sposato, nettamente, la linea del Campo largo e la necessita' di dover coinvolgere, ad horas, le associazioni progressiste, nostre alleate alle ultime amministrative in citta', nessun passo in avanti e' stato compiuto. Mancano 20 giorni alla presentazione delle liste e pochissimo tempo al voto, nonostante cio' il PD non ha ancora espresso un nome da proporre all'alleanza per la candidatura a sindaco di Avellino. E' una condizione che non puo' essere ulteriormente rinviata. Ne' giovano alla costruzione della coalizione le incertezze e la sfiducia suscitate dall' ultima riunione in via Tagliamento, che ha alimentato ulteriori distanze e divisioni nel centro sinistra. Pretendiamo, inoltre, anche negli altri comuni chiamati al voto, laddove non sia presente il simbolo del P D, che vengano rispettati gli iscritti, evitando prese di posizione strumentali della dirigenza del partito".

Individuare da subito il candidato a sindaco

"Nel capoluogo, sulla base di una proposta programmatica chiara e riconoscibile, va, assolutamente, individuato un candidato sindaco, espressione della migliore politica, che con valori ed idee sia in grado di affrontare la difficile sfida del governo della comunità".

"Il Partito Democratico ha il dovere di offrire il meglio della propria classe dirigente agli alleati: una personalita' capace di garantire unita', autorevolezza e credibilita' all'intero Campo largo avellinese.

Per queste ragioni chiediamo la convocazione "urgente" della direzione provinciale del Partito Democratico".