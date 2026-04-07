Ugl: "Considerazioni della Corte dei Conti su acquisizione quote Irpiniambiente" La Ugl Partecipate, per voce del Segretario Marotta, prende atto della recente pronuncia

La Ugl Partecipate, per voce del segretario Marotta, prende atto della recente pronuncia della Corte dei Conti della Campania che ha dichiarato il “non luogo a deliberare” in merito al percorso di acquisizione delle quote di Irpiniambiente da parte del Comune di Salza Irpina.

"La decisione della Magistratura contabile evidenzia con chiarezza la necessità di dati completi, bilanci certificati e un quadro istruttorio pienamente definito prima che i Comuni possano assumere impegni che incidono sui propri bilanci e sulla gestione del servizio rifiuti.

La Ugl Partecipate sottolinea che la Corte ha individuato precise pregiudiziali tecniche, tra cui il superamento dei rilievi del revisore legale e lo scorporo puntuale del ramo d’azienda. Si tratta di elementi essenziali per garantire legalità, trasparenza e sostenibilità dell’operazione.

Il segretario Marotta richiama Provincia e Irpiniambiente alla massima collaborazione istituzionale, affinché vengano forniti ai Comuni documenti asseverati e informazioni complete, indispensabili per valutazioni autonome e responsabili.

La Ugl Partecipate sostiene inoltre la proposta di costituire un Ufficio Comune di Supporto Istruttorio, strumento utile a uniformare le analisi tecniche, ridurre i rischi per gli enti locali e tutelare l’interesse collettivo.

Il sindacato continuerà a vigilare affinché ogni scelta sul futuro della gestione rifiuti avvenga nel rispetto della legalità, della sostenibilità finanziaria e della tutela dei lavoratori.