Avellino, bufera sulla nomina del commissario liquidatore Acs: il comune resiste Il Comune decide di presentare opposizione affidando un incarico al legale esterno

di Paola Iandolo

Il 30 marzo scorso è stato notificato al Comune di Avellino un ricorso contro la nomina del commissario liquidatore dell’Acs Srl, l’Azienda città servizi posta in liquidazione dopo la mancata approvazione di due Bilanci di esercizio. Ora il Comune, con apposita delibera controfirmata dal commissario straordinario Giuliana Perrotta, ha deciso di presentare opposizione al ricorso e di affidare ad un legale esterno la propria difesa.

Il ricorso presentato il 30 marzo scorso chiede di annullare tutti gli atti promossi dal Comune legati alla nomina del commissario liquidatore, perché la figura individuata si troverebbe in una posizione di conflitto di interessi. Dunque si profila così una nuova lunga battaglia giudiziaria contro la decisione di mettere in liquidazione l’Azienda Città Servizi Srl, l’azienda municipalizzata che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento: una gestione affidata ad una ditta privata di Catania con un contratto che scadrà il prossimo mese di giugno.