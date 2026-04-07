Tragedia nell'avellinese: muore a 36 anni, addio Marianna anima pura e luminosa Quindici piange Marianna Rega

Si è spenta A soli 36 anni Marianna Rega. Quindici piange la giovane donna che, come scritto sul manifesto funebre, "era anima pura e luminosa, aveva due occhi grande come stelle e la capacità di donare amore a chiunque la incontrasse".

Il lutto

A darne comunicazione sono la madre Giovanna Damiano, il fratello Antonio con la moglie Antonietta De Luca, le nipoti Giovanna, Sofia e Michela Finisia, insieme agli zii Grazia e Franco Damiano ed Elvira Rega, ai cugini e ai parenti tutti.

I funerali e l’ultimo saluto a Marianna

La salma, proveniente dall’ospedale di Avellino San Giuseppe Moscati, giungerà nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Quindici nella giornata di mercoledì 8 aprile alle ore 16, dove sarà celebrato il rito funebre. Qui l'ultimo saluto alla 36enne particolarmente amata nella sua comunità.

Al termine della funzione, si terrà la tumulazione nel cimitero comunale.